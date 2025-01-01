Топор. 1945. Июль (фильм, 2025) смотреть онлайн

Иван Родин противостоит печально известному «Отряду 731». Фильм «Топор. 1945. Июль» — продолжение саги о казачьем офицере, вступившем в Красную армию.



Война против фашистской Германии окончена, но отдельные очаги вражеских войск все еще требуют вмешательства. Командование Красной армии перебрасывает часть войск в Маньчжурию, для наступления на армию Японии. Одна из дивизий замечает в расположении русского эмигранта: он утверждает, что сбежал из плена, где над ним проводили страшные медицинские эксперименты. В рассказ беглеца верится с трудом, хоть слухи о страшном «Отряде 731» ходили уже давно. Чтобы прояснить ситуацию, в тыл японской армии направляют разведгруппу, возглавляемую хорошо знакомым зрителю по прошлым частям серии Родиным. К нему присоединятся товарищ Кравцов и резидент Красной армии в Японии по имени Чен. Но вот противник у разведгруппы тоже не из легких: начальник охраны лаборатории из императорской армии, Танагути, прикладывает все силы к тому, чтобы скрыть секретные разработки и уничтожить советскую разведгруппу. У советских солдат появляется неожиданный союзник: руку помощи протягивают послушники близлежащего монастыря…



Сумеет ли Иван Родин с товарищами пробиться сквозь охрану японцев и добыть сведения о страшных экспериментах?



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