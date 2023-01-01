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Фильмы
Топор. 1944
Актёры и съёмочная группа фильма «Топор. 1944»

Актёры и съёмочная группа фильма «Топор. 1944»

Режиссёры

Евгений Звездаков

Евгений Звездаков

Режиссёр

Актёры

Андрей Смоляков

Андрей Смоляков

АктёрИван Родин
Александр Голубев

Александр Голубев

АктёрОдинцов
Тимур Бадалбейли

Тимур Бадалбейли

АктёрВеснин
Тимофей Каратаев

Тимофей Каратаев

АктёрСавичев
Леон Тафара

Леон Тафара

АктёрМарко
Антон Успенский

Антон Успенский

Актёр
Виктория Романенко

Виктория Романенко

Актриса
Бахтияр Ташбулатов

Бахтияр Ташбулатов

Актёр
Денис Сладков

Денис Сладков

Актёрплотник
Иван Верховых

Иван Верховых

Актёрдиректор школы
Жанна Пугачева

Жанна Пугачева

АктрисаНюра
Николай Лунин

Николай Лунин

Актёрполицай
Сергей Холмогоров

Сергей Холмогоров

Актёркомандующий, генерал-полковник
Михаил Коновалов

Михаил Коновалов

Актёрнемецкий солдат
Дмитрий Соломыкин

Дмитрий Соломыкин

АктёрКононыхин, партизан

Сценаристы

Дмитрий Новоселов

Дмитрий Новоселов

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Олег Бланк

Олег Бланк

Продюсер
Роман Елистратов

Роман Елистратов

Продюсер
Вадим Островский

Вадим Островский

Продюсер
Лейла Мехтиева

Лейла Мехтиева

Продюсер
Александр Сотников

Александр Сотников

Продюсер
Вадим Эпштейн

Вадим Эпштейн

Продюсер
Ираклий Шумилов

Ираклий Шумилов

Продюсер

Художники

Андрей Сапожников

Андрей Сапожников

Художник
Надина Ежина

Надина Ежина

Художница

Операторы

Илья Кондратьев

Илья Кондратьев

Оператор

Композиторы

Александра Магакян

Александра Магакян

Композитор