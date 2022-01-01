Топор. 1944 (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Третья часть саги о приключениях изгоя, вернувшегося к людям для защиты Родины. «Топор. 1944» — исторический боевик о настоящих ценностях.
У Ивана Родина новая миссия. Разведгруппа, возглавляемая Одинцовым, получает задание: переправить через линию фронта молодого парня, подробностей о судьбе которого разведчикам не сообщают. Неясно, как именно юноша попал к партизанам и чем он занимался на прифронтовых территориях. Знают лишь фамилию: Савичев. Удачно завершив тяжелый переход, группа возвращается новой дорогой, опасаясь преследования со стороны немецких войск. Во время непродолжительного отдыха Родину удается поймать воришку, который оказывается цыганским ребенком, рассказывающим дикую и страшную историю: в близлежащем госпитале у него и других детей забирали кровь. Группе Одинцова удается спасти детей, но приходится ожидать наступления основных войск Красной Армии, поскольку скрытно перевести детей через линию фронта не представляется возможным… Родин и Одинцов разрабатывают план по спасению детей, но их ожидают неожиданные отступления от намеченного хода действий.
Какие коррективы внесет судьба в миссию группы Одинцова? Неожиданные союзники и противники, чудесные спасения и преграды — в фильме «Топор 1944» 2022 года.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
