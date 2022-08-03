Тоня против всех (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, I, Tonya
Комедия, Спортивный114 мин18+
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О фильме
История скандально известной чемпионки США по фигурному катанию Тони Хардинг: из национальной звезды она превращается в изгоя, когда ее обвиняют в нападении на соперницу.
СтранаВеликобритания, США, Катар
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актриса
Марго
Робби
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актриса
Джулианна
Николсон
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- Актёр
Бобби
Каннавале
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ККАктриса
Кэйтлин
Карвер
- МСАктриса
Мэйзи
Смит
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- Сценарист
Стивен
Роджерс
- Продюсер
Том
Акерли
- Продюсер
Марго
Робби
- Продюсер
Стивен
Роджерс
- Продюсер
Брайан
Унклесс
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДДХудожница
Дженнифер
Джонсон
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- НКОператор
Николас
Каракатсанис
- ПНКомпозитор
Питер
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