Тоня против всех
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Тоня против всех

Тоня против всех (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, I, Tonya
Комедия, Спортивный114 мин18+

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О фильме

История скандально известной чемпионки США по фигурному катанию Тони Хардинг: из национальной звезды она превращается в изгоя, когда ее обвиняют в нападении на соперницу.

Страна
Великобритания, США, Катар
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тоня против всех»