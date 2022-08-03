Теорема Зеро (фильм, 2013) смотреть онлайн

Компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет и таинственный Менеджмент, который правит всем миром.

