Теорема Зеро (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Zero Theorem
Фантастика, Драма102 мин18+
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О фильме
Компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет и таинственный Менеджмент, который правит всем миром.
СтранаВеликобритания, Франция, Румыния
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Кристоф
Вальц
- ГКАктриса
Гвендолин
Кристи
- Актёр
Руперт
Френд
- Актёр
Рэй
Купер
- ЛКАктриса
Лили
Коул
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- СБАктёр
Санджив
Бхаскар
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актриса
Мелани
Тьерри
- ПРСценарист
Пэт
Рашин
- Сценарист
Терри
Гиллиам
- Продюсер
Николя
Картье
- ДЗПродюсер
Дин
Занук
- МБПродюсер
Марк
Бакунас
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- НПОператор
Никола
Пекорини
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон