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Теорема Зеро

Теорема Зеро (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Zero Theorem
Фантастика, Драма102 мин18+

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О фильме

Компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет и таинственный Менеджмент, который правит всем миром.

Страна
Великобритания, Франция, Румыния
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Теорема Зеро»