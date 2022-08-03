История любви между бескомпромиссным мужчиной, привыкшем видеть угрозу в каждой тени, и свободолюбивой звездой. Фильм «Телохранитель» — культовая драма 1992 года с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, две песни из которой были номинированы на «Оскар».



Профессиональный телохранитель Фрэнк Фармер получает задание охранять знаменитую певицу Рэйчел Мэррон, на которую охотится неизвестный преследователь. Его безупречные методы сначала вызывают сопротивление у независимой клиентки, привыкшей к свободе, но вскоре между ними возникает взаимное притяжение, способное нарушить все правила профессии и поставить под угрозу ее жизнь. Поиск маньяка обнажает скрытые конфликты в ближнем круге Рэйчел, заставляя Фармера действовать не только как наемника, но и как человека, готового на жертву.



Классика, которую прохладно приняли на момент выхода, но с годами заслужившая культовый статус, — вот что такое фильм «Телохранитель». Смотреть его стоит ради затмевающей современные драмы невероятной истории любви.

