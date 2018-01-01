Wink
Фильмы
Телохранитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Телохранитель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Телохранитель»

Режиссёры

Мик Джексон

Mick Jackson
Режиссёр

Актёры

Кевин Костнер

Kevin Costner
АктёрFrank Farmer
Уитни Хьюстон

Whitney Houston
АктрисаRachel Marron
Гари Кемп

Gary Kemp
АктёрSy Spector
Билл Коббс

Bill Cobbs
АктёрDevaney
Ральф Уэйт

Ralph Waite
АктёрHerb Farmer
Томас Арана

Tomas Arana
АктёрPortman
Мишель Ламар Ричардс

Michele Lamar Richards
АктрисаNicki
Майк Старр

Mike Starr
АктёрTony
Кристофер Бирт

Christopher Birt
АктёрHenry
Девон Никсон

DeVaughn Nixon
АктёрFletcher

Сценаристы

Лоуренс Кэздан

Lawrence Kasdan
Сценарист

Продюсеры

Кевин Костнер

Kevin Costner
Продюсер
Лоуренс Кэздан

Lawrence Kasdan
Продюсер
Джим Уилсон

Jim Wilson
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Василий Куприянов

Актёр дубляжа

Художники

Уильям Лэдд Скиннер

William Ladd Skinner
Художник

Монтажёры

Донн Кэмберн

Donn Cambern
Монтажёр
Ричард А. Харрис

Richard A. Harris
Монтажёр

Операторы

Эндрю Данн

Andrew Dunn
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор