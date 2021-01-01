Те, кто желает мне смерти (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то служившая в парашютном отряде по борьбе с лесными пожарами Ханна много лет винит себя в гибели трeх подростков и целыми днями сидит на пожарной вышке в глуши штата Монтана. Однажды она замечает в лесной чаще напуганного мальчишку Коннора. Оказывается, за ним гонится пара элитных наeмников. Ханна решает во чтобы то ни стало спасти мальчика.



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