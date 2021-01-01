Те, кто желает мне смерти
Wink
Фильмы
Те, кто желает мне смерти
8.42021, Those Who Wish Me Dead
Боевики, Драмы95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Те, кто желает мне смерти (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то служившая в парашютном отряде по борьбе с лесными пожарами Ханна много лет винит себя в гибели трeх подростков и целыми днями сидит на пожарной вышке в глуши штата Монтана. Однажды она замечает в лесной чаще напуганного мальчишку Коннора. Оказывается, за ним гонится пара элитных наeмников. Ханна решает во чтобы то ни стало спасти мальчика.

Те, кто желает мне смерти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Те, кто желает мне смерти»

Всё