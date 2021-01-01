8.42021, Those Who Wish Me Dead
Боевики, Драмы95 мин18+
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Те, кто желает мне смерти (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Когда-то служившая в парашютном отряде по борьбе с лесными пожарами Ханна много лет винит себя в гибели трeх подростков и целыми днями сидит на пожарной вышке в глуши штата Монтана. Однажды она замечает в лесной чаще напуганного мальчишку Коннора. Оказывается, за ним гонится пара элитных наeмников. Ханна решает во чтобы то ни стало спасти мальчика.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Тейлор
Шеридан
- Актриса
Анджелина
Джоли
- ФЛАктёр
Финн
Литтл
- Актёр
Николас
Холт
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- Актё�р
Джон
Бернтал
- МСАктриса
Медина
Сенгхоур
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- Актёр
Тайлер
Перри
- ДДАктёр
Джеймс
Джордан
- ТКАктёр
Тори
Киттлз
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Стивен
Зеллиан
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ЧГМонтажёр
Чад
Галстер
- БРОператор
Бен
Ричардсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер