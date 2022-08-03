Мультфильм Тайная жизнь домашних животных (2016)

«Тайная жизнь домашних животных»—анимационный фильм отпродюсеров«Гадкого Я», сюмором рассказывающий, какими несусветными глупостями могут заниматься питомцы вваше отсутствие.



Главный герой—терьер Макс беззаботно проводит деньки, пока вего доме непоявляется лохматый здоровяк Дюк. Ихсоперничество оборачивается чередой приключений отсумасшедших погонь поулицамНью-Йоркадостолкновения сбандой брошенных животных, возглавляемой эксцентричным кроликом Снежком. Макс готов навсе ради хозяйки, болонка Гиджет влюблена внего ипроявляет бойцовский дух, аСнежок отражает всю боль брошенных животных. Юмор, роскошная анимация ихаризматичные герои делают зрелище увлекательным для детей ивзрослых, авфинале вас ждет настоящий эмоциональный взрыв.



«Тайная жизнь домашних животных»—мультфильм для семейного просмотра, который дарит смех итепло. Мультик развлекает иненавязчиво напоминает оценностидружбы иверности.

