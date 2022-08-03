Этот фильм пока недоступен
Мультфильм Тайная жизнь домашних животных (2016)
О фильме
«Тайная жизнь домашних животных»—анимационный фильм отпродюсеров«Гадкого Я», сюмором рассказывающий, какими несусветными глупостями могут заниматься питомцы вваше отсутствие.
Главный герой—терьер Макс беззаботно проводит деньки, пока вего доме непоявляется лохматый здоровяк Дюк. Ихсоперничество оборачивается чередой приключений отсумасшедших погонь поулицамНью-Йоркадостолкновения сбандой брошенных животных, возглавляемой эксцентричным кроликом Снежком. Макс готов навсе ради хозяйки, болонка Гиджет влюблена внего ипроявляет бойцовский дух, аСнежок отражает всю боль брошенных животных. Юмор, роскошная анимация ихаризматичные герои делают зрелище увлекательным для детей ивзрослых, авфинале вас ждет настоящий эмоциональный взрыв.
«Тайная жизнь домашних животных»—мультфильм для семейного просмотра, который дарит смех итепло. Мультик развлекает иненавязчиво напоминает оценностидружбы иверности.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Рено
- Актёр
Луис
С.К.
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Дженни
Слейт
- ЭКАктриса
Элли
Кемпер
- Актёр
Альберт
Брукс
- Актриса
Лейк
Белл
- ДКАктёр
Дэна
Карви
- ХБАктёр
Хэннибал
Бёресс
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- БЛСценарист
Брайан
Линч
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ГМАктёр дубляжа
Григорий
Маликов
- ВНАктёр дубляжа
Владимир
Никитин
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- КСХудожник
Колин
Стимпсон
- КШМонтажёр
Кен
Шретцман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла