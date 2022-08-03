У двух девочек разная судьба, но их объединяет одно — пропавшие родители. Однажды они решают поменяться местами, чтобы найти родных. Фильм «Тайна» — новогодняя сказка с участием Петра Фёдорова и Оксаны Акиньшиной.



Девочка Соня живет с отцом-бизнесменом Иваном, который готов потакать любым ее капризам. Однако больше всего Соню заботит, куда пропала мама. Однажды девочка получает сообщение от неизвестного отправителя, который утверждает, что у него есть послание от пропавшей — Соне всего лишь нужно прийти на представление в цирке. Там ее встречают Катя и Коля, брат и сестра, живущие в детском доме. Они убеждают Соню поменяться с ними местами на сутки, а взамен она получит заветное письмо. Но на самом деле Катя просто хочет найти любящую семью для себя и брата и не собирается возвращаться.



К чему приведет эта затея, расскажет «Тайна», смотреть онлайн которую можно на Wink.

