Тайна (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
У двух девочек разная судьба, но их объединяет одно — пропавшие родители. Однажды они решают поменяться местами, чтобы найти родных. Фильм «Тайна» — новогодняя сказка с участием Петра Фёдорова и Оксаны Акиньшиной.
Девочка Соня живет с отцом-бизнесменом Иваном, который готов потакать любым ее капризам. Однако больше всего Соню заботит, куда пропала мама. Однажды девочка получает сообщение от неизвестного отправителя, который утверждает, что у него есть послание от пропавшей — Соне всего лишь нужно прийти на представление в цирке. Там ее встречают Катя и Коля, брат и сестра, живущие в детском доме. Они убеждают Соню поменяться с ними местами на сутки, а взамен она получит заветное письмо. Но на самом деле Катя просто хочет найти любящую семью для себя и брата и не собирается возвращаться.
К чему приведет эта затея, расскажет «Тайна», смотреть онлайн которую можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ММРежиссёр
Мария
Можар
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актёр
Роман
Мадянов
- ПСАктриса
Полина
Симачева
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- ОДСценарист
Ольга
Данилова
- ММСценарист
Мария
Можар
- Сценарист
Михаил
Зубко
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- СКПродюсер
Светлана
Кабанова
- ВНПродюсер
Виктор
Нусенкис
- ВЛПродюсер
Владислав
Литвинов
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- Композитор
Дмитрий
Селипанов