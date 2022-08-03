Тайна дома с часами (фильм, 2018) смотреть онлайн

После гибели родителей десятилетний Льюис переезжает жить к своему дяде Джонатану. Вскоре выясняется, что раньше дядюшкин старинный особняк принадлежал злому волшебнику Айзеку Изарду, у которого давние счеты с Джонатаном — тоже магом. Маленький Льюис втягивается в интриги колдунов.

