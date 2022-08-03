Тайна дома с часами (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, The House with a Clock in Its Walls
Фантастика, Комедия100 мин12+
О фильме
После гибели родителей десятилетний Льюис переезжает жить к своему дяде Джонатану. Вскоре выясняется, что раньше дядюшкин старинный особняк принадлежал злому волшебнику Айзеку Изарду, у которого давние счеты с Джонатаном — тоже магом. Маленький Льюис втягивается в интриги колдунов.
СтранаКанада, США, Индия
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Кино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- Актёр
Джек
Блэк
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ОВАктёр
Оуэн
Ваккаро
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- РГАктриса
Рене
Голдсберри
- Актриса
Коллин
Кэмп
- ССАктёр
Санни
Сулджик
- ЛИАктриса
Лоренца
Иззо
- ББАктёр
Брэкстон
Бьеркен
- ВЭАктриса
Ванесса
Энн Уильямс
- ЭКСценарист
Эрик
Крипке
- ДБСценарист
Джон
Беллэрс
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- ЛКПродюсер
Лаэта
Калогридис
- ЭКПродюсер
Эрик
Крипке
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Линдт
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- УПХудожник
Уолтер
П. Мартишиус
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ЭБХудожница
Эллен
Брилл
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр