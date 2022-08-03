Тайна дома с часами
Тайна дома с часами

Тайна дома с часами (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, The House with a Clock in Its Walls
Фантастика, Комедия100 мин12+

После гибели родителей десятилетний Льюис переезжает жить к своему дяде Джонатану. Вскоре выясняется, что раньше дядюшкин старинный особняк принадлежал злому волшебнику Айзеку Изарду, у которого давние счеты с Джонатаном — тоже магом. Маленький Льюис втягивается в интриги колдунов.

Страна
Канада, США, Индия
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Кино для детей, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна дома с часами»