Тайна четырех принцесс (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Тайна четырех принцесс
Комедия, Фэнтези86 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весeлый портной Ганс. Он был молод и не очень богат, и жители звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей, которые каждую ночь куда-то исчезают...
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Олег
Штром
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Сергей
Жигунов
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- ЮГАктёр
Юрий
Гальцев
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- ДБАктёр
Дмитрий
Бурукин
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актёр
Сергей
Степанченко
- Актёр
Сергей
Дорогов
- Актёр
Вадим
Галыгин
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- ВЧПродюсер
Вячеслав
Чернявский
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- СЮОператор
Сергей
Юдаев
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков