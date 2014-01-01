Тайна четырех принцесс
Wink
Детям
Тайна четырех принцесс

Тайна четырех принцесс (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Тайна четырех принцесс
Комедия, Фэнтези86 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весeлый портной Ганс. Он был молод и не очень богат, и жители звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей, которые каждую ночь куда-то исчезают...

Тайна четырех принцесс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна четырех принцесс»