Тайна четырех принцесс (фильм, 2014) смотреть онлайн

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весeлый портной Ганс. Он был молод и не очень богат, и жители звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей, которые каждую ночь куда-то исчезают...



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