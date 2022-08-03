Такой же не такой, как я
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Такой же не такой, как я

Такой же не такой, как я (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Same Kind of Different as Me
Драма, Биография114 мин18+

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О фильме

История удивительной дружбы между бедствующим фермером Денвером и богачом Роном. Занявшись благотворительностью по настоянию жены, Рон меняет чужую жизнь. Но и Денвер отплачивает ему той же монетой.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такой же не такой, как я»