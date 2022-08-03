Тачки 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Cars 2
Мультфильм, Комедия102 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молния МакКуин и его друг Мэтр отправляются в путешествие — когда МакКуин получает шанс участвовать в соревнованиях для самых быстрых машин в мире, Мировом Гран-При. Этапы престижных гонок заведут друзей в Токио, Париж и в Лондон.
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- БЛРежиссёр
Брэд
Льюис
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ЛАктёр
Ларри-кабельщик
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актёр
Джон
Туртурро
- БМАктёр
Брент
Мусбургер
- ДМАктёр
Джо
Мантенья
- Актёр
Томас
Кречман
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Сценарист
Бен
Квин
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- БЛСценарист
Брэд
Льюис
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- МНПродюсер
Марк
Нилсен
- ДРПродюсер
Денис
Рим
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- ЛКАктёр дубляжа
Леонид
Каневский
- ЖФАктриса дубляжа
Жанна
Фриске
- Актёр дубляжа
Леонид
Ярмольник
- ДШХудожник
Джей
Шустер
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино