Тачки 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Молния МакКуин и его друг Мэтр отправляются в путешествие — когда МакКуин получает шанс участвовать в соревнованиях для самых быстрых машин в мире, Мировом Гран-При. Этапы престижных гонок заведут друзей в Токио, Париж и в Лондон.

