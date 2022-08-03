Wink
Тачки 2

Тачки 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Cars 2
Мультфильм, Комедия102 мин0+

О фильме

Молния МакКуин и его друг Мэтр отправляются в путешествие — когда МакКуин получает шанс участвовать в соревнованиях для самых быстрых машин в мире, Мировом Гран-При. Этапы престижных гонок заведут друзей в Токио, Париж и в Лондон.

Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тачки 2»