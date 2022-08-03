Тачки 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Новые знакомства, опасности и захватывающие гонки! Мультфильм «Тачки 2» доступен на Wink: продолжение увлекательных приключений легендарного гоночного автомобиля и его друзей.



На этот раз Молния МакКуин и Мэтр отправляются в захватывающее международное турне. Однако по прибытии в Токио им приходится столкнуться со шпионскими интригами, которые угрожают исходу соревнований. Вместе с новыми союзниками герои должны преодолеть все препятствия и доказать, что они лучшие гонщики в мире. Путешествие по разным странам превращается в настоящую авантюру, полную детективных загадок в духе приключений знаменитого агента 007, Джеймса Бонда.



Оставайтесь вместе с нами на Wink и убедитесь, что настоящие ценности не зависят от скорости или статуса. Смотреть мультфильм «Тачки 2» онлайн в хорошем качестве на русском языке можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

