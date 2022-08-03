Тачки 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Тачки 2
Новые знакомства, опасности и захватывающие гонки!

На этот раз Молния МакКуин и Мэтр отправляются в захватывающее международное турне. Однако по прибытии в Токио им приходится столкнуться со шпионскими интригами, которые угрожают исходу соревнований. Вместе с новыми союзниками герои должны преодолеть все препятствия и доказать, что они лучшие гонщики в мире. Путешествие по разным странам превращается в настоящую авантюру, полную детективных загадок в духе приключений знаменитого агента 007, Джеймса Бонда.

Настоящие ценности не зависят от скорости или статуса.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

