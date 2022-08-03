Тачки 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Новые знакомства, опасности и захватывающие гонки! Мультфильм «Тачки 2» доступен на Wink: продолжение увлекательных приключений легендарного гоночного автомобиля и его друзей.
На этот раз Молния МакКуин и Мэтр отправляются в захватывающее международное турне. Однако по прибытии в Токио им приходится столкнуться со шпионскими интригами, которые угрожают исходу соревнований. Вместе с новыми союзниками герои должны преодолеть все препятствия и доказать, что они лучшие гонщики в мире. Путешествие по разным странам превращается в настоящую авантюру, полную детективных загадок в духе приключений знаменитого агента 007, Джеймса Бонда.
Оставайтесь вместе с нами на Wink и убедитесь, что настоящие ценности не зависят от скорости или статуса. Смотреть мультфильм «Тачки 2» онлайн в хорошем качестве на русском языке можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- БЛРежиссёр
Брэд
Льюис
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ЛАктёр
Ларри-кабельщик
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актёр
Джон
Туртурро
- БМАктёр
Брент
Мусбургер
- ДМАктёр
Джо
Мантенья
- Актёр
Томас
Кречман
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Сценарист
Бен
Квин
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- БЛСценарист
Брэд
Льюис
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- МНПродюсер
Марк
Нилсен
- ДРПродюсер
Денис
Рим
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- ЛКАктёр дубляжа
Леонид
Каневский
- ЖФАктриса дубляжа
Жанна
Фриске
- Актёр дубляжа
Леонид
Ярмольник
- ДШХудожник
Джей
Шустер
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино