Сволочи (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Беспризорников отправляют на смертельное задание. Андрей Панин и Александр Головин в скандальной драме по мотивам одноименного произведения Владимира Кунина. 1943 год. Исполняя приказ руководства, подполковник Вишневецкий собирает диверсионный отряд бойцов-смертников для противодействия элитным немецким подразделениям. Группу юных беспризорников, о которых никто никогда не вспомнит, отправляют в горный лагерь для подготовки под руководством советского спецназа. Вскоре им предстоит уничтожить вражескую военную базу, после чего их ждет неминуемая гибель. Перед каким выбором окажется каждый из этих подростков, обреченных на смерть? Не пропустите душераздирающий фильм «Сволочи» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ААРежиссёр
Александр
Атанесян
- Актёр
Андрей
Панин
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- СРАктёр
Сергей
Рыченков
- АБАктёр
Андрей
Бобров
- ОБАктёр
Олег
Буганов
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- Актёр
Дмитрий
Горевой
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ААСценарист
Александр
Атанесян
- ВКСценарист
Владимир
Кунин
- ЮКПродюсер
Юрий
Кушнерев
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ЕСХудожница
Елена
Станкеева
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- МАХудожник
Михаил
Антонян
- АТХудожник
Авет
Тоноянц
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- АВХудожник
Андрей
Варгоцкий
- ЧГМонтажёр
Чавдар
Георгиев
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник