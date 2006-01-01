Сволочи (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Беспризорников отправляют на смертельное задание. Андрей Панин и Александр Головин в скандальной драме по мотивам одноименного произведения Владимира Кунина. 1943 год. Исполняя приказ руководства, подполковник Вишневецкий собирает диверсионный отряд бойцов-смертников для противодействия элитным немецким подразделениям. Группу юных беспризорников, о которых никто никогда не вспомнит, отправляют в горный лагерь для подготовки под руководством советского спецназа. Вскоре им предстоит уничтожить вражескую военную базу, после чего их ждет неминуемая гибель. Перед каким выбором окажется каждый из этих подростков, обреченных на смерть? Не пропустите душераздирающий фильм «Сволочи» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



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