Сволочи
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Сволочи (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Сволочи
Боевики97 мин18+

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Сюжет

1943 год. Для организации военной школы подготовки диверсантов из заключения освобождается полковник Вишневецкий. Воспитанников для этой школы набирают из тюрем и колоний, 14-15-летних малолеток-преступников. После суровой подготовки их отправляют на уничтожение горно-альпийской фашистской базы.
Затерявшись высоко в горах, находясь на грани жизни и смерти, ты все равно можешь сделать выбор: остаться «сволочью» или стать героем.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сволочи»

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