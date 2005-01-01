Сволочи (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Сволочи
Боевики97 мин18+
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Сюжет
1943 год. Для организации военной школы подготовки диверсантов из заключения освобождается полковник Вишневецкий. Воспитанников для этой школы набирают из тюрем и колоний, 14-15-летних малолеток-преступников. После суровой подготовки их отправляют на уничтожение горно-альпийской фашистской базы.
Затерявшись высоко в горах, находясь на грани жизни и смерти, ты все равно можешь сделать выбор: остаться «сволочью» или стать героем.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Атанесян
- Актёр
Андрей
Панин
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- СРАктёр
Сергей
Рыченков
- АБАктёр
Андрей
Бобров
- ОБАктёр
Олег
Буганов
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- Актёр
Дмитрий
Горевой
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ААСценарист
Александр
Атанесян
- ВКСценарист
Владимир
Кунин
- ЮКПродюсер
Юрий
Кушнерев
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ЕСХудожница
Елена
Станкеева
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- МАХудожник
Михаил
Антонян
- АТХудожник
Авет
Тоноянц
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- АВХудожник
Андрей
Вар�гоцкий
- ЧГМонтажёр
Чавдар
Георгиев
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник