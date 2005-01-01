Сволочи (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

1943 год. Для организации военной школы подготовки диверсантов из заключения освобождается полковник Вишневецкий. Воспитанников для этой школы набирают из тюрем и колоний, 14-15-летних малолеток-преступников. После суровой подготовки их отправляют на уничтожение горно-альпийской фашистской базы.

Затерявшись высоко в горах, находясь на грани жизни и смерти, ты все равно можешь сделать выбор: остаться «сволочью» или стать героем.



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