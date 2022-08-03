Свалка
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Свалка

Свалка (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Trash
Триллер, Криминал109 мин18+

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О фильме

История о трех мальчиках, живущих в стране третьего мира. Они еле сводят концы с концами, копаясь в мусоре. Однажды они находят кожаную сумку, содержимое которой окунает их в ужасное приключение…

Страна
Великобритания, Германия, Бразилия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свалка»