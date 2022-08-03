Свалка (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Trash
Триллер, Криминал109 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СДРежиссёр
Стивен
Долдри
- КДРежиссёр
Кристиан
Дуурвоорт
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- СМАктёр
Селтон
Мелу
- Актёр
Мартин
Шин
- Актриса
Руни
Мара
- РТАктёр
Риксон
Тевес
- ЖДАктёр
Жозе
Дюмон
- ДЗАктёр
Даниел
Зеттел
- ЭЛАктёр
Эдуардо
Луис
- ФБСценарист
Фелипе
Брага
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Крис
Тикье
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- БСХудожница
Биа
Сальгадо
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто