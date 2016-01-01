Свадебный угар (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Mike and Dave Need Wedding Dates
Мелодрамы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Братья Майк и Дэйв рассказали на популярном ток-шоу, что ищут спутниц на свадьбу сестры на Гавайях. На предложение откликнулись две оторвы-тусовщицы, которые перевернули торжество с ног на голову.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДШРежиссёр
Джейк
Шиманьски
- Актёр
Зак
Эфрон
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Стивен
Рут
- СФАктриса
Стефани
Фэраси
- ШЛАктриса
Шуга
Лин Бирд
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- ЭВАктриса
Элис
Веттерлунд
- ЛКАктёр
Лавелл
Кроуфорд
- ЭДСценарист
Эндрю
Дж. Коэн
- БОСценарист
Брендан
О’Брайэн
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Джонатан
Левин
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Коэн
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЛХМонтажёр
Ли
Хэксалл
- ДШМонтажёр
Джонатан
Шварц
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони