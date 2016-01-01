Свадебный угар
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Свадебный угар

Свадебный угар (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Mike and Dave Need Wedding Dates
Мелодрамы, Комедии94 мин18+

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Сюжет

Братья Майк и Дэйв рассказали на популярном ток-шоу, что ищут спутниц на свадьбу сестры на Гавайях. На предложение откликнулись две оторвы-тусовщицы, которые перевернули торжество с ног на голову.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Приключения, Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебный угар»

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