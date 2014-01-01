Superнянь (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.02014, Babysitting
Комедии80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Клэр и Марк уезжают, оставив сына под присмотром «хорошего парня» Фрэнка. На следующее утро их будит звонок полицейского, который сообщает, что их дом перевернут вверх дном, а сын исчез! Как оказалось, Фрэнк праздновал 30-летие...
Superнянь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9� КиноПоиск
6.7 IMDb
- НБРежиссёр
Николя
Бенаму
- Режиссёр
Филипп
Лашо
- Актёр
Филипп
Лашо
- АДАктриса
Алис
Давид
- ВДАктёр
Венсан
Дезанья
- ТБАктёр
Тарек
Будали
- ЖААктёр
Жюльен
Аррути
- ГЛАктёр
Грегуар
Людиг
- Актёр
Давид
Марсе
- ЖЖАктёр
Жерар
Жюньо
- ККАктриса
Клотильда
Куро
- ФДАктё�р
Филипп
Дюкен
- ЖАСценарист
Жюльен
Аррути
- ТБСценарист
Тарек
Будали
- Сценарист
Филипп
Лашо
- ПЛСценарист
Пьер
Лашо
- МФПродюсер
Марк
Фисцман
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АПХудожница
Аврора
Пьер
- ОММонтажёр
Оливье
Мишо-Альшуррун
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман