Superнянь
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Superнянь

Superнянь (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.02014, Babysitting
Комедии80 мин18+

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Сюжет

Клэр и Марк уезжают, оставив сына под присмотром «хорошего парня» Фрэнка. На следующее утро их будит звонок полицейского, который сообщает, что их дом перевернут вверх дном, а сын исчез! Как оказалось, Фрэнк праздновал 30-летие...

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Superнянь»

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