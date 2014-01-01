Superнянь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Клэр и Марк уезжают, оставив сына под присмотром «хорошего парня» Фрэнка. На следующее утро их будит звонок полицейского, который сообщает, что их дом перевернут вверх дном, а сын исчез! Как оказалось, Фрэнк праздновал 30-летие...



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