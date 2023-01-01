Биография

Филипп Дюкен — актер. Родился в 1965 году. В Париж приехал из провинциального Бетюна. Изучал сценическое искусство и актерское ремесло до 1989 года. В возрасте 23 лет был принят в труппу Национального театра Шайо. Играл в пьесе «Охотник на кроликов». Сотрудничество с режиссерским дуэтом Жерома Дешама и Маши Макеевой привело актера и в древнеримский амфитеатр города Нима, и в театр Бретани, и на телевидение. Десятилетнее участие артиста в юмористическом шоу Les Deschiens принесло ему известность. Приглашение Дюкена в фильм 1994 года «Ради маленького счастья» упрочняет славу молодого комика. Роль в сериале «Мегрэ» показывает его незаурядные драматические способности. Дальнейшая картера актера развивается по нарастающей. Он играет в мистической мелодраме 2004 года «Долгая помолвка», комедии 2008 года «Бобро поржаловать», биографической ленте 2010 года «Генсбур: Героическая жизнь». Главная роль Дюкена в фильме «Рай» приносит ленте несколько фестивальных призов и премий. Хитом становится комедия 2017 года «Женись на мне, чувак», в которой актер исполняет одну из центральных ролей.