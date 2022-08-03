Доброй пожаловать в мир, где анархия и хаос раз в году становятся нормой. «Судная ночь 3» — жесткий хоррор о ночи беззакония, когда выживание и моральные принципы сталкиваются в смертельной схватке.



Сенатор Чарли Роан, едва пережившая кровавую баню в юности, борется за пост президента, чтобы отменить «Судную ночь». Но ее противники неплохо зарабатывают на ежегодной вакханалии, когда позволено все. Когда Чарли предает охрана, она оказывается на улицах Вашингтона под прицелом наемников. Женщину защищает Лео Барнс, бывший сержант, ставший ее телохранителем. Им помогают владелец магазина Джо и его друг Маркос, которые сражаются с бандами и правительственными силами. Пока повстанцы разоблачают планы элиты, ночь становится проверкой их собственной решимости и человечности.



Фильм «Судная ночь 3» — пульсирующий ужастик о цене, которую приходится платить за свободу, и о тех, кто готов в качестве этой платы пролить собственную кровь.

