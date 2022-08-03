Судная ночь 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Доброй пожаловать в мир, где анархия и хаос раз в году становятся нормой. «Судная ночь 3» — жесткий хоррор о ночи беззакония, когда выживание и моральные принципы сталкиваются в смертельной схватке.
Сенатор Чарли Роан, едва пережившая кровавую баню в юности, борется за пост президента, чтобы отменить «Судную ночь». Но ее противники неплохо зарабатывают на ежегодной вакханалии, когда позволено все. Когда Чарли предает охрана, она оказывается на улицах Вашингтона под прицелом наемников. Женщину защищает Лео Барнс, бывший сержант, ставший ее телохранителем. Им помогают владелец магазина Джо и его друг Маркос, которые сражаются с бандами и правительственными силами. Пока повстанцы разоблачают планы элиты, ночь становится проверкой их собственной решимости и человечности.
Фильм «Судная ночь 3» — пульсирующий ужастик о цене, которую приходится платить за свободу, и о тех, кто готов в качестве этой платы пролить собственную кровь.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джеймс
ДеМонако
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Элизабет
Митчелл
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- ДДАктёр
Джозеф
Джулиан Сория
- БГАктриса
Бетти
Гэбриел
- ТСАктёр
Терри
Серпико
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- КСАктёр
Кайл
Сикор
- БНАктёр
Бэрри
Нолан
- Актриса
Лиза
Колон-Зайас
- ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре