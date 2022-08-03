Судная ночь 3 HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Purge: Election Year
Ужасы, Фантастика104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Добро пожаловать в идеальное будущее, в котором Судная ночь превратилась в международный тренд. Туристы со всего мира прибывают в аэропорты Америки: ведь всего лишь раз в году здесь позволено все, главное — дожить до рассвета.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеймс
ДеМонако
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Элизабет
Митчелл
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- ДДАктёр
Джозеф
Джулиан Сория
- БГАктриса
Бетти
Гэбриел
- ТСАктёр
Терри
Серпико
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- КСАктёр
Кайл
Сикор
- БНАктёр
Бэрри
Нолан
- Актриса
Лиза
Колон-Зайас
- ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре