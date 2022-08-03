Судная ночь 3 HD
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Судная ночь 3 HD

Судная ночь 3 HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Purge: Election Year
Ужасы, Фантастика104 мин18+

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О фильме

Добро пожаловать в идеальное будущее, в котором Судная ночь превратилась в международный тренд. Туристы со всего мира прибывают в аэропорты Америки: ведь всего лишь раз в году здесь позволено все, главное — дожить до рассвета.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судная ночь 3 HD»