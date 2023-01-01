Wink
Фильмы
Судная ночь 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Судная ночь 2»

Режиссёры

Джеймс ДеМонако

James DeMonaco
Режиссёр

Актёры

Фрэнк Грилло

Frank Grillo
АктёрSergeant
Кармен Эджого

Carmen Ejogo
АктрисаEva Sanchez
Зак Гилфорд

Zach Gilford
АктёрShane
Киле Санчес

Kiele Sanchez
АктрисаLiz
Майкл Кеннет Уильямс

Michael Kenneth Williams
АктёрCarmelo (в титрах: Michael K. Williams)
Зои Соул

Zoë Soul
АктрисаCali
Жустина Мачадо

Justina Machado
АктрисаTanya
Джон Бизли

John Beasley
АктёрPapa Rico
Джек Конли

Jack Conley
АктёрBig Daddy
Ноэль Гульеми

Noel Gugliemi
АктёрDiego (в титрах: Noel G.)

Сценаристы

Джеймс ДеМонако

James DeMonaco
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Люк Этьен

Luc Etienne
Продюсер

Актёры дубляжа

Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Александр Головчанский

Актёр дубляжа

Художники

Хала Бахмет

Hala Bahmet
Художница
Мисси Паркер

Missy Parker
Художница

Операторы

Жак Жуффре

Jacques Jouffret
Оператор