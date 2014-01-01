Судная ночь 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Что остается, когда законы исчезают, а правда становится смертоносным оружием? «Судная ночь 2» — хоррор о том, как беззаконие обнажает темную сторону человеческой природы.
В Лос-Анджелесе, накануне очередной ночи, когда правительство разрешает любые преступления, Шейн и Лиза спасаются от банды мародеров. Их брак трещит по швам, а машина застряла на шоссе. Официантка Ева, мечтающая о повышении ради дочери и больного отца, сталкивается со вторжением в свой дом. Сержант Лео, терзаемый утратой сына, выходит на улицы с личной кровавой миссией. Пути героев пересекаются, когда военные наемники и загадочные грузовики с пулеметами загоняют их в ловушку.
Фильм «Судная ночь 2» — доза адреналина, раскрывающая глаза на то, как далеко способен зайти человек ради спасения жизни. Хоррор бросит вас в эпицентр хаоса, где выживание становится единственным смыслом.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джеймс
ДеМонако
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- ЗГАктёр
Зак
Гилфорд
- КСАктриса
Киле
Санчес
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- ЗСАктриса
Зои
Соул
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- ДБАктёр
Джон
Бизли
- Актёр
Джек
Конли
- НГАктёр
Ноэль
Гульеми
- ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЛЭПродюсер
Люк
Этьен
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ХБХудожница
Хала
Бахмет
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре