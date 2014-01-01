Судная ночь 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

Что остается, когда законы исчезают, а правда становится смертоносным оружием? «Судная ночь 2» — хоррор о том, как беззаконие обнажает темную сторону человеческой природы.



В Лос-Анджелесе, накануне очередной ночи, когда правительство разрешает любые преступления, Шейн и Лиза спасаются от банды мародеров. Их брак трещит по швам, а машина застряла на шоссе. Официантка Ева, мечтающая о повышении ради дочери и больного отца, сталкивается со вторжением в свой дом. Сержант Лео, терзаемый утратой сына, выходит на улицы с личной кровавой миссией. Пути героев пересекаются, когда военные наемники и загадочные грузовики с пулеметами загоняют их в ловушку.



Фильм «Судная ночь 2» — доза адреналина, раскрывающая глаза на то, как далеко способен зайти человек ради спасения жизни. Хоррор бросит вас в эпицентр хаоса, где выживание становится единственным смыслом.



