Стражи Галактики. Часть 2
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Стражи Галактики. Часть 2
9.52017, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Фантастика, Комедия179 мин18+

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Фильм Стражи Галактики. Часть 2 (2017)

О фильме

Все в сборе: землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
179 мин / 02:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики. Часть 2»