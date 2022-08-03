Все в сборе: землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

