Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики. Часть 2 3D»

Режиссёры
Актёры
АктёрPeter Quill / Star-Lord
Крис ПраттChris Pratt
АктрисаGamora
Зои СалданаZoe Saldana
АктёрDrax
Дэйв БатистаDave Bautista
АктёрBaby Groot
Вин ДизельVin Diesel
АктёрRocket
Брэдли КуперBradley Cooper
АктёрYondu
Майкл РукерMichael Rooker
АктрисаNebula
Карен ГилланKaren Gillan
АктрисаMantis
Пом КлементьеффPom Klementieff
АктрисаAyesha
Элизабет ДебикиElizabeth Debicki
АктёрEgo