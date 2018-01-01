Wink
Стражи Галактики. Часть 2 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики. Часть 2 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики. Часть 2 3D»

Режиссёры

Джеймс Ганн

Джеймс Ганн

James Gunn
Режиссёр

Актёры

Крис Пратт

Крис Пратт

Chris Pratt
АктёрPeter Quill / Star-Lord
Зои Салдана

Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаGamora
Дэйв Батиста

Дэйв Батиста

Dave Bautista
АктёрDrax
Вин Дизель

Вин Дизель

Vin Diesel
АктёрBaby Groot
Брэдли Купер

Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрRocket
Майкл Рукер

Майкл Рукер

Michael Rooker
АктёрYondu
Карен Гиллан

Карен Гиллан

Karen Gillan
АктрисаNebula
Пом Клементьефф

Пом Клементьефф

Pom Klementieff
АктрисаMantis
Элизабет Дебики

Элизабет Дебики

Elizabeth Debicki
АктрисаAyesha
Курт Рассел

Курт Рассел

Kurt Russell
АктёрEgo

Сценаристы

Джеймс Ганн

Джеймс Ганн

James Gunn
Сценарист
Дэн Абнетт

Дэн Абнетт

Dan Abnett
Сценарист
Энди Леннинг

Энди Леннинг

Andy Lanning
Сценарист
Стив Энглхарт

Стив Энглхарт

Steve Englehart
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Кевин Файги

Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Зайцев

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Андрей Пирог

Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Сергей Куницкий

Сергей Куницкий

Актёр дубляжа

Художники

Рэмси Эйвери

Рэмси Эйвери

Ramsey Avery
Художник
Лорен Е. Полицци

Лорен Е. Полицци

Lauren E. Polizzi
Художница
Томас Валентайн

Томас Валентайн

Thomas Valentine
Художник
Джудианна Маковски

Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница
Джей Харт

Джей Харт

Jay Hart
Художник

Монтажёры

Фред Раскин

Фред Раскин

Fred Raskin
Монтажёр
Крэйг Вуд

Крэйг Вуд

Craig Wood
Монтажёр

Операторы

Генри Брэхам

Генри Брэхам

Henry Braham
Оператор

Композиторы

Тайлер Бейтс

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор