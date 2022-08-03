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Стражи Галактики. Часть 2 3D

Стражи Галактики. Часть 2 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Фантастика, Комедия130 мин18+

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О фильме

Все в сборе: землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики. Часть 2 3D»