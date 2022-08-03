Стражи Галактики. Часть 2 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Фантастика, Комедия130 мин18+
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О фильме
Все в сборе: землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Брэдли
Купер
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Актриса
Карен
Гиллан
- ПКАктриса
Пом
Клементьефф
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актёр
Курт
Рассел
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- ДАСценарист
Дэн
Абнетт
- ЭЛСценарист
Энди
Леннинг
- СЭСценарист
Стив
Энглхарт
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куницкий
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс