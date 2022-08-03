Страшные сказки HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Il racconto dei racconti
Ужасы128 мин18+
О фильме
Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
СтранаИталия, Франция, Великобритания
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Джон
Си Райли
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ХКАктриса
Хейли
Кармайкл
- БКАктриса
Бебе
Кейв
- Актриса
Стэйси
Мартин
- КЛАктёр
Кристиан
Лис
- ДЛАктёр
Джона
Лис
- ЭАСценарист
Эдоардо
Албинати
- УКСценарист
Уго
Кити
- МГСценарист
Маттео
Гарроне
- Сценарист
Массимо
Гаудиозо
- МГПродюсер
Маттео
Гарроне
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- Продюсер
Джереми
Томас
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕНАктёр дубляжа
Евгений
Никишин
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- АДКомпозитор
Александр
Деспла