Страшные сказки HD

Страшные сказки HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Il racconto dei racconti
Ужасы128 мин18+

О фильме

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…

Страна
Италия, Франция, Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные сказки HD»