Страна чудаков (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Шон Брумдер, занимаясь серфингом, нашел в песке на пляже копию романа Маркуса Скиннера. Эта книга легендарного автора, который преподает в университете Стэнфорда, оказывает большое влияние на Шона.



Страна чудаков смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.