Страна чудаков
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Страна чудаков

Страна чудаков (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Orange County
Драмы, Комедии78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Шон Брумдер, занимаясь серфингом, нашел в песке на пляже копию романа Маркуса Скиннера. Эта книга легендарного автора, который преподает в университете Стэнфорда, оказывает большое влияние на Шона.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна чудаков»

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