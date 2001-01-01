Страна чудаков (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Orange County
Драмы, Комедии78 мин18+
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Сюжет
Шон Брумдер, занимаясь серфингом, нашел в песке на пляже копию романа Маркуса Скиннера. Эта книга легендарного автора, который преподает в университете Стэнфорда, оказывает большое влияние на Шона.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Джек
Блэк
- СФАктриса
Скайлер
Фиск
- БХАктёр
Брэт
Харрисон
- КХАктёр
Кайл
Ховард
- РНАктёр
Р.Дж.
Нолл
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- Актёр
Майк
Уайт
- Актёр
Джон
Литгоу
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- Сценарист
Майк
Уайт
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- ХГПродюсер
Херб
Гейнс
- ДГПродюсер
Дэвид
Гэйл
- Продюсер
Скотт
Ру�дин
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- А�ктриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс