Страх и ненависть в Лас-Вегасе
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Страх и ненависть в Лас-Вегасе

Страх и ненависть в Лас-Вегасе (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.51998, Fear and Loathing in Las Vegas
Драма, Комедия113 мин18+

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О фильме

Два приятеля отправляются в Лас-Вегас. Спортивный обозреватель Рауль Дюк едет осветить знаменитую гонку «Минт 400». Его спутника зовут Доктор Гонзо, и он адвокат. Обзор «Минт 400» из-за непогоды и отсутствия интереса у рецензента оборачивается полным провалом, поэтому Дюк и Гонзо отправляются в казино.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»