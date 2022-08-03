Страх и ненависть в Лас-Вегасе (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.51998, Fear and Loathing in Las Vegas
Драма, Комедия113 мин18+
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О фильме
Два приятеля отправляются в Лас-Вегас. Спортивный обозреватель Рауль Дюк едет осветить знаменитую гонку «Минт 400». Его спутника зовут Доктор Гонзо, и он адвокат. Обзор «Минт 400» из-за непогоды и отсутствия интереса у рецензента оборачивается полным провалом, поэтому Дюк и Гонзо отправляются в казино.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актёр
Майкл
Джитер
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- Актриса
Эллен
Баркин
- МХАктёр
Марк
Хэрмон
- Актёр
Крэйг
Бирко
- Актриса
Кэтрин
Хелмонд
- Сценарист
Терри
Гиллиам
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- ТДСценарист
Тод
Дейвис
- АКСценарист
Алекс
Кокс
- ПКПродюсер
Патрик
Кассаветти
- ЛНПродюсер
Лайла
Набулси
- СНПродюсер
Стефен
Немет
- ХБПродюсер
Харольд
Бронсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- КГХудожник
Крис
Горак
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- НПОператор
Никола
Пекорини
- Композитор
Рэй
Купер