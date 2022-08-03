Два приятеля отправляются в Лас-Вегас. Спортивный обозреватель Рауль Дюк едет осветить знаменитую гонку «Минт 400». Его спутника зовут Доктор Гонзо, и он адвокат. Обзор «Минт 400» из-за непогоды и отсутствия интереса у рецензента оборачивается полным провалом, поэтому Дюк и Гонзо отправляются в казино.

