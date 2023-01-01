Страх и ненависть в Лас-Вегасе (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Может ли культовая комедия Терри Гиллиама по роману Хантера Томпсона стать еще более провокационной? Да, если за озвучку берется неподражаемый Дмитрий «Гоблин» Пучков! В центре сюжета – безбашенный журналист и не менее колоритный адвокат, которые едут в Лас-Вегас из Невады освещать автогонки и превращают свое путешествие в психоделический трип.



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