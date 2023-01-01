Страх и ненависть в Лас-Вегасе (в переводе Гоблина)
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Страх и ненависть в Лас-Вегасе (в переводе Гоблина)

Страх и ненависть в Лас-Вегасе (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.81998, Fear and Loathing in Las Vegas
Драмы, Комедии113 мин18+

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Сюжет

Может ли культовая комедия Терри Гиллиама по роману Хантера Томпсона стать еще более провокационной? Да, если за озвучку берется неподражаемый Дмитрий «Гоблин» Пучков! В центре сюжета – безбашенный журналист и не менее колоритный адвокат, которые едут в Лас-Вегас из Невады освещать автогонки и превращают свое путешествие в психоделический трип.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе (в переводе Гоблина)»

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