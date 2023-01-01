Страх и ненависть в Лас-Вегасе (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.81998, Fear and Loathing in Las Vegas
Драмы, Комедии113 мин18+
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Сюжет
Может ли культовая комедия Терри Гиллиама по роману Хантера Томпсона стать еще более провокационной? Да, если за озвучку берется неподражаемый Дмитрий «Гоблин» Пучков! В центре сюжета – безбашенный журналист и не менее колоритный адвокат, которые едут в Лас-Вегас из Невады освещать автогонки и превращают свое путешествие в психоделический трип.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режи�ссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актёр
Майкл
Джитер
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- Актриса
Эллен
Баркин
- МХАктёр
Марк
Хэрмон
- Актёр
Крэйг
Бирко
- Актриса
Кэтрин
Хелмонд
- Сценарист
Терри
Гиллиам
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- ТДСценарист
Тод
Дейвис
- АКСценарист
Алекс
Кокс
- ПКПродюсер
Патрик
Кассаветти
- ЛНПродюсер
Лайла
Набулси
- СНПродюсер
Стефен
Немет
- ХБПродюсер
Харольд
Бронсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- КГХудожник
Крис
Горак
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- НПОператор
Никола
Пекорини
- Композитор
Рэй
Купер