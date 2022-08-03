Стоун (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.92010, Stone
Триллер, Драма100 мин18+
О фильме
Жизнь тюремщика Джека превращается в сплошной кошмар. Примерный семьянин и «добрый» полицейский, он всегда помогал раскаявшимся преступникам получить освобождение. Стоун — соучастник убийства и поджога. Однако он пойдет на все, чтобы вырваться на волю, и Джек — его последний шанс.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Кёрран
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- ЭГАктёр
Энвер
Гьокай
- ПБАктриса
Пеппер
Бинкли
- СЛАктриса
Сандра
Лав Элдридж
- ГТАктёр
Грег
Тразаскома
- РЛАктриса
Рэйчел
Луизелл
- КТАктриса
Кайли
Тэрнопол
- ЭМСценарист
Энгус
МакЛахлан
- ДШПродюсер
Джордан
Шур
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МАОператор
Мариза
Альберти