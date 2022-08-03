Стоун (фильм, 2010) смотреть онлайн

Жизнь тюремщика Джека превращается в сплошной кошмар. Примерный семьянин и «добрый» полицейский, он всегда помогал раскаявшимся преступникам получить освобождение. Стоун — соучастник убийства и поджога. Однако он пойдет на все, чтобы вырваться на волю, и Джек — его последний шанс.

