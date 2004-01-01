Столкновение (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Закон и преступление, порядок и беспредел, защитник и жертва - неизбежное противостояние и столкновение. Полицейские - порядок, законопослушные граждане - закон. Но все ли граждане, слывущие добропорядочными, соблюдают законы, и всем ли представителям закона стоит доверять? Прикрываясь значком полицейского, они вершат беззаконие и из праведников превращаются в изощренных насильников.



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