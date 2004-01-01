Столкновение (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.22004, Crash
Драмы, Триллеры107 мин18+
Сюжет
Закон и преступление, порядок и беспредел, защитник и жертва - неизбежное противостояние и столкновение. Полицейские - порядок, законопослушные граждане - закон. Но все ли граждане, слывущие добропорядочными, соблюдают законы, и всем ли представителям закона стоит доверять? Прикрываясь значком полицейского, они вершат беззаконие и из праведников превращаются в изощренных насильников.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
Хаггис
- Актёр
Дон
Чидл
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- Актёр
Райан
Филипп
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Шон
Тоуб
- ЛАктёр
Лудакрис
- РМСценарист
Роберт
Мореско
- Сценарист
Пол
Хаггис
- Продюсер
Дон
Чидл
- Продюсер
Пол
Хаггис
- МРПродюсер
Марк
Р. Харрис
- РМПродюсер
Роберт
Мореско
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЛМХудожница
Линда
М. Басс
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- МАКомпозитор
Марк
Айшем