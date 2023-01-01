Стиратель (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.41996, Eraser
Боевики, Триллеры109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джон Крюгер «стирает» из прошлого и настоящего все следы людей, находящихся под охраной Программы Защиты Свидетелей. Ему надо защищать женщину, которая готова разоблачить сделку по продаже преступникам нового супероружия. Крюгер должен спасти и ее и себя, и начинается марафон не на жизнь, а на смерть, где ему предстоит прыгать с самолета вслед за парашютом, сражаться с аллигаторами, преодолевать суперсовременные системы безопасности и противостоять киллерам с новейшим оружием.
Стиратель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЧРРежиссёр
Чак
Рассел
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Джеймс
Каан
- ВУАктриса
Ванесса
Уильямс
- ДКАктёр
Джеймс
Коберн
- РПАктёр
Роберт
Пасторелли
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДНАктёр
Дэнни
Нуччи
- ЭРАктёр
Энди
Романо
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Майкл
Пападжон
- ТПСценарист
Тони
Пурьер
- Сценарист
Уэйлон
Грин
- МССценарист
Майкл
С. Черначин
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- ФКПродюсер
Фрэнк
Капра III
- ЭКПродюсер
Энн
Копельсон
- АКПродюсер
Арнольд
Копельсон
- Актёр д�убляжа
Владимир
Антоник
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- АГОператор
Адам
Гринберг
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри