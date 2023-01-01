Стиратель
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Стиратель

Стиратель (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.41996, Eraser
Боевики, Триллеры109 мин18+

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Сюжет

Джон Крюгер «стирает» из прошлого и настоящего все следы людей, находящихся под охраной Программы Защиты Свидетелей. Ему надо защищать женщину, которая готова разоблачить сделку по продаже преступникам нового супероружия. Крюгер должен спасти и ее и себя, и начинается марафон не на жизнь, а на смерть, где ему предстоит прыгать с самолета вслед за парашютом, сражаться с аллигаторами, преодолевать суперсовременные системы безопасности и противостоять киллерам с новейшим оружием.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стиратель»

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