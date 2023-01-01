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Фильмы
Стертая личность
Актёры и съёмочная группа фильма «Стертая личность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стертая личность»

Режиссёры

Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
Режиссёр

Актёры

Лукас Хеджес

Лукас Хеджес

Lucas Hedges
АктёрJared Eamons
Николь Кидман

Николь Кидман

Nicole Kidman
АктрисаNancy Eamons
Рассел Кроу

Рассел Кроу

Russell Crowe
АктёрMarshall Eamons
Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
АктёрVictor Sykes
Мэдлин Клайн

Мэдлин Клайн

Madelyn Cline
АктрисаChloe
Виктор Маккэй

Виктор Маккэй

Victor McCay
АктёрAaron
Дэвид Джозеф Крэйг

Дэвид Джозеф Крэйг

David Joseph Craig
Актёр
Трой Сиван

Трой Сиван

Troye Sivan
АктёрGary
Эмили Хинклер

Эмили Хинклер

Emily Hinkler
АктрисаLee
Девин Майкл

Девин Майкл

Devin Michael
Актёр

Сценаристы

Гаррард Конли

Гаррард Конли

Garrard Conley
Сценарист
Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Джозеф Крэйг

Дэвид Джозеф Крэйг

David Joseph Craig
Продюсер
Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
Продюсер
Нэш Эдгертон

Нэш Эдгертон

Nash Edgerton
Продюсер
Стив Голин

Стив Голин

Steve Golin
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Сланевский

Илья Сланевский

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Элина Фатеева

Элина Фатеева

Актриса дубляжа

Художники

Джонатан Гуггенхейм

Джонатан Гуггенхейм

Jonathan Guggenheim
Художник
Триш Саммервилл

Триш Саммервилл

Trish Summerville
Художница
Мэллори Коулмэн

Мэллори Коулмэн

Mallorie Coleman
Художница

Монтажёры

Джей Рабиновиц

Джей Рабиновиц

Jay Rabinowitz
Монтажёр

Операторы

Эдуард Грау

Эдуард Грау

Eduard Grau
Оператор

Композиторы

Дэнни Бенси

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор