Стертая личность (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Баптистский пастор Маршалл и его жена Нэнси не в силах принять нетрадиционную ориентацию сына Джареда. В надежде перевоспитать мальчика они отправляют его в христианский лагерь на курс конверсионной терапии. Подростка ждут унижения и издевательства, которые навсегда изменят его личность.



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