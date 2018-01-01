Стертая личность
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Стертая личность

Стертая личность (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, Boy Erased
Драмы110 мин18+

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Сюжет

Баптистский пастор Маршалл и его жена Нэнси не в силах принять нетрадиционную ориентацию сына Джареда. В надежде перевоспитать мальчика они отправляют его в христианский лагерь на курс конверсионной терапии. Подростка ждут унижения и издевательства, которые навсегда изменят его личность.

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стертая личность»

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