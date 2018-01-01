Стертая личность (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, Boy Erased
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Баптистский пастор Маршалл и его жена Нэнси не в силах принять нетрадиционную ориентацию сына Джареда. В надежде перевоспитать мальчика они отправляют его в христианский лагерь на курс конверсионной терапии. Подростка ждут унижения и издевательства, которые навсегда изменят его личность.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Лукас
Хеджес
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- МКАктриса
Мэдлин
Клайн
- ВМАктёр
Виктор
Маккэй
- ДДАктёр
Дэвид
Джозеф Крэйг
- ТСАктёр
Трой
Сиван
- ЭХАктриса
Эмили
Хинклер
- ДМАктёр
Девин
Майкл
- ГКСценарист
Гаррард
Конли
- Сценарист
Джоэл
Эдгертон
- ДДПродюсер
Дэвид
Джозеф Крэйг
- Продюсер
Джоэл
Эдгертон
- Продюсер
Нэш
Эдгертон
- Продюсер
Стив
Голин
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЭФАктриса дубляжа
Элина
Фатеева
- ДГХудожник
Джонатан
Гуггенхейм
- ТСХудожница
Триш
Саммервилл
- МКХудожница
Мэллори
Коулмэн
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс