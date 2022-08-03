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Стелс

Стелс (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Stealth
Фантастика, Приключения115 мин12+

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О фильме

Троица супергероев-летчиков отправляется на важное правительственное задание в компании нового беспилотного самолета, оборудованного «искусственным интеллектом». В какой-то момент самообучающаяся машина перестает выполнять приказы командира.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стелс»