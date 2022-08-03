Стелс (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Stealth
Фантастика, Приключения115 мин12+
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О фильме
Троица супергероев-летчиков отправляется на важное правительственное задание в компании нового беспилотного самолета, оборудованного «искусственным интеллектом». В какой-то момент самообучающаяся машина перестает выполнять приказы командира.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Джош
Лукас
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- ИБАктёр
Иэн
Блисс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- МДАктёр
Майкл
Денкха
- РХАктёр
Роки
Хелтон
- УДСценарист
У.
Д. Рихтер
- Продюсер
Майк
Медавой
- Продюсер
Арнольд
Мессер
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- ДСОператор
Дин
Семлер
- БТКомпозитор
Брайан
Трансо