Статус: Свободен (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Статус: Свободен
Комедия, Мелодрама94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки Твикс. Но… только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причем — к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю. На что же готов Никита ради любви?....
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Павел
Руминов
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Владимир
Селезнев
- ИВАктёр
Игорь
Войнаровский
- НААктриса
Наталья
Анисимова
- Актриса
Паулина
Андреева
- НЗАктриса
Надежда
Звенигородская
- МРАктёр
Милош
Руминов
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- Актриса
Катрин
Асси
- Сценарист
Павел
Руминов
- Продюсер
Сергей
Ливнев
- Продюсер
Данила
Козловский
- СБПродюсер
Сергей
Бобза
- ПШПродюсер
Петр
Шахлевич
- АФХудожница
Александра
Феодосьева
- Монтажёр
Павел
Руминов
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- ИЛКомпозитор
Иван
Лубенников