Статус: Свободен
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Статус: Свободен

Статус: Свободен (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Статус: Свободен
Комедия, Мелодрама94 мин18+

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О фильме

Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки Твикс. Но… только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причем — к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю. На что же готов Никита ради любви?....

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Статус: Свободен»