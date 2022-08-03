Статус: Свободен (фильм, 2015) смотреть онлайн

Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки Твикс. Но… только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причем — к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю. На что же готов Никита ради любви?....

