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Старикам тут не место (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Четыре награды «Оскар» и пятое место в списке лучших фильмов десятилетия. «Старикам тут не место» — фильм братьев Коэн, наполненный метафорами и заключенный в формулу криминальной драмы, доступен на Wink.
Льюэллин Мосс (Джош Бролин) — в прошлом ветеран войны, а ныне обычный сварщик в пустоши на границе с Мексикой. Во время охоты на антилоп он случайно натыкается на место жестокой перестрелки между наркоторговцами и обнаруживает чемодан с деньгами. Забрав его домой, Мосс не ожидал, что по его следам пойдет психопатичный киллер Антон Чигур (Хавьер Бардем), и простому работяге приходится вспомнить все старые навыки, чтобы скрыться от преследования. В то же время дело о жестоких убийствах начинает расследовать старый шериф Эд Том Белл (Томми Ли Джонс).
Как сплетутся дороги трех героев и чем закончится эта история? Смотрите на Wink «Старикам тут не место» — фильм 2007 года, по сей день становящийся предметом дискуссий в киносообществе.
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Рейтинг
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Хавьер
Бардем
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Бет
Грант
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- ТХАктриса
Тесс
Харпер
- БКАктёр
Барри
Корбин
- Актёр
Стивен
Рут
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- КМСценарист
Кормак
Маккарти
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДПХудожник
Джон
П. Голдсмит
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл