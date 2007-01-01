Старикам тут не место
Wink
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Старикам тут не место
8.52007, No Country for Old Men
Триллер, Драма117 мин18+

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Старикам тут не место (фильм, 2007) смотреть онлайн

О фильме

Четыре награды «Оскар» и пятое место в списке лучших фильмов десятилетия. «Старикам тут не место» — фильм братьев Коэн, наполненный метафорами и заключенный в формулу криминальной драмы, доступен на Wink.

Льюэллин Мосс (Джош Бролин) — в прошлом ветеран войны, а ныне обычный сварщик в пустоши на границе с Мексикой. Во время охоты на антилоп он случайно натыкается на место жестокой перестрелки между наркоторговцами и обнаруживает чемодан с деньгами. Забрав его домой, Мосс не ожидал, что по его следам пойдет психопатичный киллер Антон Чигур (Хавьер Бардем), и простому работяге приходится вспомнить все старые навыки, чтобы скрыться от преследования. В то же время дело о жестоких убийствах начинает расследовать старый шериф Эд Том Белл (Томми Ли Джонс).

Как сплетутся дороги трех героев и чем закончится эта история? Смотрите на Wink «Старикам тут не место» — фильм 2007 года, по сей день становящийся предметом дискуссий в киносообществе.

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Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старикам тут не место»