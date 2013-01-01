Спасти мистера Бэнкса
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Спасти мистера Бэнкса

Спасти мистера Бэнкса (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.82013, Saving Mr. Banks
Драмы, Семейные121 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История постановки классического художественного фильма Disney «Мэри Поппинс». Когда Уолт Дисней пообещал своим дочерям снять фильм по их любимой книге, сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», он даже не подозревал, что на исполнение этого обещания ему понадобится более двадцати лет.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти мистера Бэнкса»

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