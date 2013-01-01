Спасти мистера Бэнкса (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

История постановки классического художественного фильма Disney «Мэри Поппинс». Когда Уолт Дисней пообещал своим дочерям снять фильм по их любимой книге, сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», он даже не подозревал, что на исполнение этого обещания ему понадобится более двадцати лет.



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