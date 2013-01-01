Спасти мистера Бэнкса (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.82013, Saving Mr. Banks
Драмы, Семейные121 мин12+
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Сюжет
История постановки классического художественного фильма Disney «Мэри Поппинс». Когда Уолт Дисней пообещал своим дочерям снять фильм по их любимой книге, сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», он даже не подозревал, что на исполнение этого обещания ему понадобится более двадцати лет.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ли Хэнкок
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Колин
Фаррелл
- ЭРАктриса
Энни
Роуз Бакли
- Актёр
Пол
Джаматти
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- БНАктёр
Б.Дж.
Новак
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- КМСценарист
Келли
Марсел
- СССценарист
Сью
Смит
- ЙКПродюсер
Йен
Колли
- МКПродюсер
Марк
Купер
- КХПродюсер
К.С.
Ходенфилд
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Ноткин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман