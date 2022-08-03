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Союз зверей

Союз зверей (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Die Konferenz der Tiere
Мультфильм, Семейный89 мин12+

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О фильме

Команда веселых зверей нашла зеленый оазис посреди засушливой африканской пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь оказалась под угрозой — река стала быстро пересыхать. Друзья выясняют, что в этом виноваты люди, которые построили дамбу. Звери, — такие разные, — от льва до трусливого суслика, — объединяются в союз, чтобы бросить вызов людям и спасти долину!

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Союз зверей»