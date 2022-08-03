Союз зверей (фильм, 2010) смотреть онлайн

Команда веселых зверей нашла зеленый оазис посреди засушливой африканской пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь оказалась под угрозой — река стала быстро пересыхать. Друзья выясняют, что в этом виноваты люди, которые построили дамбу. Звери, — такие разные, — от льва до трусливого суслика, — объединяются в союз, чтобы бросить вызов людям и спасти долину!

