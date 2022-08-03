Союз зверей (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Die Konferenz der Tiere
Мультфильм, Семейный89 мин12+
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О фильме
Команда веселых зверей нашла зеленый оазис посреди засушливой африканской пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь оказалась под угрозой — река стала быстро пересыхать. Друзья выясняют, что в этом виноваты люди, которые построили дамбу. Звери, — такие разные, — от льва до трусливого суслика, — объединяются в союз, чтобы бросить вызов людям и спасти долину!
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- РШАктёр
Ральф
Шмиц
- ТФАктёр
Томас
Фритш
- КМАктёр
Кристоф
Мария Хербст
- БПАктёр
Бастиан
Пастевка
- ОКАктёр
Оливер
Калькофе
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актёр
Энди
Серкис
- БПАктриса
Билли
Пайпер
- ДФАктриса
Дон
Френч
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ЭШПродюсер
Экхарт
Шмидт
- Актёр дубляжа
Вадим
Галыгин
- Актёр дубляжа
Илья
Любимов
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман