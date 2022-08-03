Соседи. На тропе войны 2
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Соседи. На тропе войны 2

Соседи. На тропе войны 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, Neighbors 2: Sorority Rising
Комедия88 мин18+

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О фильме

На этот раз в дом по соседству с Маком и Келли въезжает университетский женский клуб. Чтобы разобраться с новыми соседями, которые не дают им покоя, Мак и Келли решают обратиться за помощью к их бывшему врагу — Тедди Сандерсу.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соседи. На тропе войны 2»