Соник 3 в кино (фильм, 2024) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Соник в кино 3» — фильм, основанный на серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Новая часть кинофраншизы продолжает историю двух предыдущих фильмов.



Еж Шэдоу сбегает из секретной тюрьмы в Токио после 50 лет заключения. Он считает человечество виновным в трагической г�ибели девочки Марии, к которой был привязан, и готов мстить. Вызов ему бросают еж Соник, двухвостый лис Тэйлз и ехидна Наклз, но сил троицы оказывается недостаточно. К тому же Шэдоу — не единственная проблема наших героев, ведь за всем происходящим виднеется фигура еще одного злодея.



Картина «Соник 3» держит хороший темп и умело балансирует между зрелищем и сюжетом: боевые сцены сменяются остроумными диалогами и трогательными драматическими моментами. Фильм понравится не только любителям приключений и фантастики, но и фанатам видеоигр, особенно тем, кто вырос на классических играх Sega.



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