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Соловей-Разбойник

Соловей-Разбойник (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Соловей-Разбойник
Боевики, Комедии88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о дерзком романтике Соловьeве Севастьяне Григорьевиче, cтупившем по зову крови на лихую стезю русского разбоя. И пока спецслужбы во главе с секретным агентом Н7 пытаются ликвидировать банду Соловья-Разбойника, он, со свойственным ему драйвом и озорством, восстанавливает в родном краю справедливость. Но рано или поздно любой «сказке» приходит конец…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соловей-Разбойник»

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