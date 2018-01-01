Wink
Фильмы
Солнечный удар
Актёры и съёмочная группа фильма «Солнечный удар»

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнечный удар»

Режиссёры

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Мартиньш Калита

Актёрпоручик
Виктория Соловьева

Актрисанезнакомка
Сергей Серов

Актёрбатюшка
Алёна Спивак-Бычкова

Актрисадама на корабле
Наталья Суркова

Актрисагорничная
Денис Васильев

Актёрстудент
Ксения Попович

Актриса
Олег Граф

Актёр
Вадим Головко

Актёр
Андрей Попович

АктёрПетя

Сценаристы

Никита Михалков

Сценарист
Владимир Моисеенко

Сценарист
Александр Адабашьян

Сценарист

Продюсеры

Никита Михалков

Продюсер
Александр Уткин

Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Миронов

Актёр дубляжа

Художники

Сергей Стручев

Художник
Денис Цымбал

Художник

Операторы

Владислав Опельянц

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор