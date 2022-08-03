Солнечный удар (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Солнечный удар
Драма173 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- МКАктёр
Мартиньш
Калита
- ВСАктриса
Виктория
Соловьева
- ССАктёр
Сергей
Серов
- АСАктриса
Алёна
Спивак-Бычкова
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актёр
Денис
Васильев
- КПАктриса
Ксения
Попович
- ОГАктёр
Олег
Граф
- ВГАктёр
Вадим
Головко
- АПАктёр
Андрей
Попович
- Сценарист
Никита
Михалков
- ВМСценарист
Владимир
Моисеенко
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- Продюсер
Никита
Михалков
- АУПродюсер
Александр
Уткин
- Актёр дубляжа
Евгений
Миронов
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ДЦХудожник
Денис
Цымбал
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев