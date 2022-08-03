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Солнечный удар

Солнечный удар (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Солнечный удар
Драма173 мин18+

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О фильме

Всего одна ночь с незнакомкой становится для главного героя настоящим наваждением. Этот «солнечный удар» не отпускает его даже в самые «окаянные дни» гибели Российской Империи…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
173 мин / 02:53

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнечный удар»