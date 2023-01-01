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Сохрани мою речь навсегда
Актёры и съёмочная группа фильма «Сохрани мою речь навсегда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сохрани мою речь навсегда»

Режиссёры

Рома Либеров

Рома Либеров

Режиссёр

Актёры

Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

АктёрОсип Мандельштам
Мириам Сехон

Мириам Сехон

АктрисаНадежда Мандельштам
Инна Чурикова

Инна Чурикова

АктрисаНадежда Мандельштам в зрелости
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

АктрисаМарина Цветаева
Александр Феклистов

Александр Феклистов

АктёрАлександр Фадеев / Владимир Ставский
Евгений Стеблов

Евгений Стеблов

АктёрБорис Пастернак
Данил Щебланов

Данил Щебланов

АктёрДжугашвили
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

Актёрследователь НКВД
Фёдор Степанов

Фёдор Степанов

Актёрозвучка
Григорий Ершов

Григорий Ершов

Актёрозвучка

Сценаристы

Рома Либеров

Рома Либеров

Сценарист

Продюсеры

Рома Либеров

Рома Либеров

Продюсер

Художники

Алексей Ермолаев

Алексей Ермолаев

Художник
Нина Бисярина

Нина Бисярина

Художница
Павел Ермолов

Павел Ермолов

Художник

Монтажёры

Антон Бенеш

Антон Бенеш

Монтажёр

Операторы

Роман Сивожелезов

Роман Сивожелезов

Оператор

Композиторы

Кирилл Пирогов

Кирилл Пирогов

Композитор