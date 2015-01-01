Сохрани мою речь навсегда
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Сохрани мою речь навсегда
2015, Сохрани мою речь навсегда
Документальные80 мин18+

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Сохрани мою речь навсегда (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Это история поэта Осипа Мандельштама, воссозданная на стыке искусств и жанров: кукольного театра, дизайна, компьютерной графики, документалистики. Бунтарский дух стихов Мандельштама прозвучал вызовом власти, и их автор был уничтожен государственной машиной — погиб в пересыльном лагере. Многое из написанного им могло не сохраниться, если бы не супруга Надежда, которая учила его произведения наизусть, переписывала вручную — в ожидании времен, когда они смогут быть опубликованы.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сохрани мою речь навсегда»

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