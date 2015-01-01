Сохрани мою речь навсегда (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Это история поэта Осипа Мандельштама, воссозданная на стыке искусств и жанров: кукольного театра, дизайна, компьютерной графики, документалистики. Бунтарский дух стихов Мандельштама прозвучал вызовом власти, и их автор был уничтожен государственной машиной — погиб в пересыльном лагере. Многое из написанного им могло не сохраниться, если бы не супруга Надежда, которая учила его произведения наизусть, переписывала вручную — в ожидании времен, когда они смогут быть опубликованы.



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