2015, Сохрани мою речь навсегда
Документальные80 мин18+
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Сохрани мою речь навсегда (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Это история поэта Осипа Мандельштама, воссозданная на стыке искусств и жанров: кукольного театра, дизайна, компьютерной графики, документалистики. Бунтарский дух стихов Мандельштама прозвучал вызовом власти, и их автор был уничтожен государственной машиной — погиб в пересыльном лагере. Многое из написанного им могло не сохраниться, если бы не супруга Надежда, которая учила его произведения наизусть, переписывала вручную — в ожидании времен, когда они смогут быть опубликованы.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РЛРежиссёр
Рома
Либеров
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- Актриса
Инна
Чуриков�а
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актёр
Евгений
Стеблов
- ДЩАктёр
Данил
Щебланов
- Актёр
Владимир
Мишуков
- ФСАктёр
Фёдор
Степанов
- ГЕАктёр
Григорий
Ершов
- РЛСценарист
Рома
Либеров
- РЛПродюсер
Рома
Либеров
- АЕХудожник
Алексей
Ермолаев
- НБХудожница
Нина
Бисярина
- ПЕХудожник
Павел
Ермолов
- АБМонтажёр
Антон
Бенеш
- РСОператор
Роман
Сивожелезов
- Композитор
Кирилл
Пирогов