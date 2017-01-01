Собачья жизнь (фильм, 2017) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Собаки живут меньше людей, но что если душа пса возвращается в наш мир снова и снова? Комедийно-драматический фильм «Собачья жизнь» — трогательная история о преданности, любви и перерождении, рассказанная от лица животного.
Щенок золотистого ретривера попадает к восьмилетнему мальчику Итану. Очень быстро между ребенком и псом, которого назвали Бейли, возникает крепкая дружба. Однако время неумолимо, и когда приходит момент расставания, Бейли перерождается — сначала в немецкую овчарку, потом в корги, затем в помесь сенбернара и австралийской овчарки. В каждом новом воплощении он продолжает верить в добро и ищет смысл жизни, помогая новым хозяевам. При этом пес никогда не забывает своего друга Итана. И судьба обязательно сведет их вновь, пусть и не сразу.
Если ищете кино, которое сначала рассмешит, а потом заставит прослезиться, самое время смотреть «Собачья жизнь».
Собачья жизнь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Джош
Гэд
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ПЛАктриса
Пегги
Липтон
- Актёр
Брайс
Гейзар
- КДАктёр
Кей
Джей Апа
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- ГРАктриса
Габриель
Роз
- МБАктёр
Майкл
Бофшевер
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- ОУСценарист
Одри
Уэллс
- МФСценарист
Майя
Форбс
- УВСценарист
Уоллес
Володарски
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- РЛХудожник
Режан
Лябри
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман