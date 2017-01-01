Собачья жизнь
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Детям
Собачья жизнь

Собачья жизнь (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.52017, A Dog's Purpose
Фэнтези, Семейный95 мин6+

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О фильме

Собаки живут меньше людей, но что если душа пса возвращается в наш мир снова и снова? Комедийно-драматический фильм «Собачья жизнь» — трогательная история о преданности, любви и перерождении, рассказанная от лица животного.

Щенок золотистого ретривера попадает к восьмилетнему мальчику Итану. Очень быстро между ребенком и псом, которого назвали Бейли, возникает крепкая дружба. Однако время неумолимо, и когда приходит момент расставания, Бейли перерождается — сначала в немецкую овчарку, потом в корги, затем в помесь сенбернара и австралийской овчарки. В каждом новом воплощении он продолжает верить в добро и ищет смысл жизни, помогая новым хозяевам. При этом пес никогда не забывает своего друга Итана. И судьба обязательно сведет их вновь, пусть и не сразу.

Если ищете кино, которое сначала рассмешит, а потом заставит прослезиться, самое время смотреть «Собачья жизнь».

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачья жизнь»